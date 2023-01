Schnellstraße durchs Ried dürfte wohl passé sein

Bei der ÖVP hingegen kommen die Pläne alles andere als gut an. Landeshauptmann Markus Wallner bezeichnete die neue Variante als „Sackgasse“. Der Anschlusspunkt in St. Margrethen sei unveränderbar und in der Schweiz gesetzlich so fixiert. „Das hätte man mit einem Telefonat klären können“, ärgerte er sich. Auch im Hinblick auf den Naturschutz und das Genehmigungsrisiko bringe „Lustenau Süd“ keine Vorteile. Eine vertiefende Planung durch das Ministerium könne er nicht verhindern, allerdings sei jeder dafür investierte Euro einer zu viel.