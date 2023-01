Verfassungsschützer im Zeugenstand

In einem der Gebetshäuser hätte der sogenannte Hassprediger Mirsad O. - mittlerweile rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilt - Vorträge gehalten, schilderte der Beamte. Etliche junge Männer, die regelmäßig die in Wien-Brigittenau gelegene Moschee besuchten, seien später für den IS als Foreign Terrorist Fighters in den Irak oder nach Syrien gegangen.