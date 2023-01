Cannabis-Plantage in einem Flachgauer Schuppen

Zwei Liegenschaften hatte die kriminelle Gruppe für ihre Suchtgift-Geschäfte angemietet, heißt es in der Aussendung der Polizei. Einen Schuppen im nördlichen Flachgau, wo das Quartett Cannabispflanzen züchtete, sowie ein Firmenlokal in der Stadt Salzburg. Dort wurde das Suchtgift auch verkauft. Aus einem Teil der Pflanzen stellten die Beschuldigten auch Produkte wie Öle und Cremen her. Der Suchtgifthandel soll laut Polizeiangaben seit April 2021 betrieben worden sein. Zumindest bis November, denn da kam es zu den Festnahmen. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass lediglich der Verkauf von einem Kilogramm Cannabis nachgewiesen werden konnte.