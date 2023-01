In die Enge getrieben: Raser rammt Streifenwagen

Die Schlangenlinien, die der Lenker fuhr, hatten die Beamten gegen 4.30 Uhr aufmerksam werden lassen. Doch wieder einmal entzog sich der Lenker der Kontrolle und raste davon. „Die Fahrt erstreckte sich über mehrere Straßenzüge vom 15. Bezirk über den 12. Bezirk bis in den 10. Bezirk, wo der 31-Jährige schließlich über den Verteilerkreis auf die A23 und auf die S1 in Richtung Schwechat fuhr“, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Dienstag.