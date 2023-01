Schatz aus dem Mühlviertel machte niemanden reich

Zeitraum um das Jahr 1460 eingegrenzt

„Wir konnten den Zeitraum, wann die Barschaft vergraben wurde, auf die Zeit um das Jahr 1460 eingrenzen“, sagt Prokisch - damals herrschte übriges Habsburgerkaiser Friedrich III. Ausschlaggebend war ein „Tiroler Kreuzer“ aus Meran als sogenannte Schlussmünze. Sie ist die jüngste in dem Sammelsurium von Münzen aus Österreich, Bayern, Böhmen und Salzburg, auch Geld aus Sachsen und Mailand war dabei. Wer die Münzen in einem Tonkrug am Feld verscharrt hatte, bleibt ein Mysterium. Auch, ob es in der Not war, weil Plünderer, Schergen oder fremde Soldaten anrückten - am ehesten noch marodierende Böhmen -, oder ob es ein Notgroschen war.