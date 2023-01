Das sind derzeit die Schlager-Spiele

Das Brett war laut Forschungen fast 18 Zentimeter lang, sieben Zentimeter breit und lag auf zwei Querbalken. Die Spielfläche war in drei mal sechs Quadrate unterteilt. In der Nähe fand man elf kegelförmige Figuren. Selbst Pharaonen und andere Hoheiten spielten Senet, wie zum Beispiel Königin Nefertari. Was der Sinn von Senet war, ist bis heute nicht ganz klar. Wahrscheinlich ging es um Wettlauf.