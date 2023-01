Wie die Polizei härter gegen Drogenlenker vorgeht

Moderne Vortestgeräte

Auch auf der Technik-Seite wurde investiert. Mit insgesamt 28 Vortestgeräten ist mittlerweile eine Vollausstattung im Bundesland erreicht. Wer also einem Polizisten auffällt, wird zum Speicheltest gebeten. Mit diesem kann nicht nur die Art, sondern auch die Menge der konsumierten Drogen festgestellt werden. Danach wird der Lenker von einem Arzt untersucht. Auch in diesem Bereich wurde stark nachgebessert. Hatten die Polizisten früher oft stundenlang im Krankenhaus auf eine Blutuntersuchung eines Verdächtigen warten müssen, können sie mittlerweile auf einen Pool engagierter Ärzte zurückgreifen, die rasch verfügbar und bestens in diesem Bereich ausgebildet sind.