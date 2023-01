Schnee: Slowenien sperrt Grenze für schwere Lkw

Großeinsatz im Pack-Abschnitt

Während es am frühen Nachmittag in vielen Teilen der Steiermark, so etwa in Graz, nur regnet, schneit es in der Weststeiermark in höheren Lagen bereits kräftig. „Von der Autobahnmeisterei Unterwald bis zum Kalcherkogeltunnel sind derzeit sechs Räumfahrzeuge im Einsatz“, berichtet Markus Bratschko (Asfinag), der diesen Streckenabschnitt der Südautobahn verantwortet.