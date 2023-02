Nachhaltiger Hausbau im Sinne von Mensch und Natur

Hans Achatz hat auch sein eigenes Haus optimiert und nach gesunden Maßstäben gebaut, beispielsweise mit Solaranlage am Dach. „Anfangs muss man mehr investieren, aber längerfristig ist das Geld gut angelegt! In meinem Haus heize ich mit Scheitholz. Da ist der Preis auch gestiegen, aber bei Weitem nicht so stark.“