Panzerlieferungen: Weitere Eskalation des Krieges?

Die Ukraine fordert seit Langem die Lieferung von Kampfpanzern, insbesondere das Modell „Leopard 2“ aus deutscher Produktion. Aus Moskau warnt man aber bei weiteren Lieferungen an die Ukraine - Russland werde in diesem Fall noch mächtigere Waffen einsetzen. Der Chef der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin warnte die USA und die NATO-Staaten indirekt mit Massenvernichtungswaffen. Was denken Sie darüber? Befürchten Sie eine weitere Eskalation im Russland-Ukraine Krieg? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!