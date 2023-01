Digitales Fundamt für das ganze Burgenland

Österreichweit ist dieses Service in 500 Gemeinden im Einsatz, davon zehn im Burgenland. Bei einem Verlust können Betroffene online in einer zentralen Funddatenbank suchen und auch eine digitale Verlustmeldung erstellen. Nach Angaben der Plattform können jährlich rund 100.000 verlorene Gegenstände wieder an ihre Besitzer ausgehändigt werden.