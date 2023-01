NÖ: Frau bei Frontalcrash ums Leben gekommen

Der teils heftige Schneefall sorgte auch in Niederösterreich für winterliche Fahrbahnverhältnisse. Dadurch kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Nach Angaben von Notruf NÖ kam die Lenkerin in St. Georgen am Reith (Bezirk Amstetten) durch die Kollision mit einem anderen Pkw ums Leben. Die Betroffene wurde von der Feuerwehr aus dem Kfz befreit, erlag jedoch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen.