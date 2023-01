Salzburger warten immer länger auf ihre Operation

Das Problem, vor dem viele Salzburger Patienten zurzeit stehen, betrifft leider weit nicht nur Personen, die eine neue Hüfte oder ein neues Knie benötigen. Wie berichtet, müssen Menschen mit diesen Leiden zurzeit oft mehr als ein halbes Jahr auf ihren Eingriff warten. Schuld ist der Mitarbeitermangel in den Spitälern, die Pandemie-Nachwehen und auch der fehlende Nachwuchs (die „Krone“ hat berichtet). Doch nicht nur Gelenks-OPs sind zurzeit mit viel Warterei verbunden - ähnliche Probleme gibt es auch bei orthopädischen oder neurochirurgischen Eingriffen. Dabei geht es um so genannte elektive Operationen - also geplante Eingriffe, bei denen nicht lebensbedrohliche Leiden behoben werden.