„Musi“-Party mit Staraufgebot und wieder mit Fans!

Zum 21. Mal geht am Samstag bei der Talstation der Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim das „Wenn die Musi spielt“-Winter-Open Air über die Bühne. Die Sommer-Musi gibt´s seit 1996, sie findet heuer am 24. Juni - wie gewohnt und von Fans geliebt -am Hoferriegel in St. Oswald statt.