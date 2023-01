Nach Kritik: Zweite Hochstein-Sektion in Betrieb

„Der Naturschnee alleine reichte nicht aus“

Zwei Wochen und etwas Neuschnee später nun die gute Nachricht: Die zweite Sektion geht nun am Wochenende auf. „Wir haben beschneit, weil es kalt wurde. Der Naturschnee alleine reichte aber nicht aus“, erklärt Tölderer und führt weiter aus: „Unsere Leute sind in Bereitschaft, sollte Schnee kommen. Das war auch schon vor zwei Wochen so.“ Den mittleren Abschnitt mit Absicht nicht zu öffnen, wäre jedoch nicht in seinem Sinne gewesen.