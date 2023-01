Demenz: Wie eine Puppe in der Pflege helfen kann

Puppentherapie in Tirol noch in Kinderschuhen

Die „Puppentherapie“ für Demenzpatienten steckt hierzulande in den Kinderschuhen. In anderen Ländern ist sie etablierter und wird zunehmend erforscht. So wurde an der Universitätsklinik in Lausanne gerade eine Studie zu den Effekten gestartet. Die bisherigen Erfahrungen an der Geriatrieabteilung sind vielversprechend. Die Chefärztin sprach kürzlich bei einem Medientermin von „menschlicher Medizin“, die so manches Beruhigungsmittel überflüssig mache.