Burgtheater will „immensen Schaden“ einklagen

Beutler begründete gegenüber dem „Kurier“ die geplante Klage „schon allein aus Geschäftsführer-Haftung“. Das Burgtheater setzte zuletzt die Inszenierung von Daniel Kehlmanns „Nebenan“ ab, in dem Teichtmeister eine Hauptrolle spielte. Wer hingegen am 31. Jänner in der Oscar-Wilde-Adaption „Bunbury“ anstelle von Teichtmeister den John Worthing spielen wird, hat das Haus noch nicht bekannt gegeben.