Die kleine Botin feiert den Tag der Jogginghose

Am 21. Jänner, ist der Tag der Jogginghose. Dieser Tag wird bereits seit 2010 begangen und mit ihm einem Kleidungsstück gehuldigt, das jeder besitzt. Ich vermute, es ist sogar das meist getragene Stück, ersetzt es doch sofort nach dem Arbeitstag die Jeans oder den Anzug. Sie ist weit, weich, bequem, nicht selten an den Knien ausgebeult. In den Hosentaschen findet man alles, was auf dem Weg vom Badezimmer bis ins Wohnzimmer auf dem Boden lag. Und auch wenn Karl Lagerfeld einst sagte: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, hat sie seit den Pandemiejahren und dem Normalalltag im Homeoffice noch mehr an Bedeutung gewonnen, da im Video Call das Beinkleid ohnehin nicht zu sehen ist.