Ein Training ganz im Zeichen der Vorfreude

Auch am tierischen Besuch mangelt es der Streif nicht: Beim Training sind Hunde im Zuschauerbereich noch erlaubt. Wer nicht das Glück hat, von Herrchen oder Frauchen getragen zu werden, bahnt sich auf den eigenen vier Pfoten den Weg durch die Besuchermenge - und sollte das Ambiente besonders genießen, denn am Wochenende bleibt bis auf Blindenhunden allen Vierbeinern der Zugang verwehrt. Dank Kommentator, Musik und ersten Fans in Verkleidung zeichnete sich aber ohnehin schon am Donnerstag ab, was für eine Party Kitzbühel in den nächsten Tagen erwartet.