Bad Kleinkirchheim ist wieder Mekka der Volksmusik

Das Rotwein Trio sowie Bergland Power und die Karawanken - beide waren in der Musiparade bereits sehr erfolgreich - sorgten in den ersten drei Tagen der Musi-Skiwoche in den Nockberge-Hütten schon für ordentliche Stimmung. Heute, Donnerstag (12 Uhr), werden die „Wilderer“ das Bergrestaurant Waldtratte kräftig aufmischen, ehe das Kärntner Skilehrer Trio morgen, Freitag, im Bergrestaurant Kaiserburg zum großen Hüttengaudefinale lädt.