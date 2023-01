Hollywood-Glamour bei Fashion Week in Berlin

Auch über eine neue Aufgabe in ihrem Leben sprach MacDowell - sie ist Großmutter geworden. Ihre neugeborene Enkelin möchte sie am liebsten so häufig wie möglich sehen. „Es ist ein so schönes Gefühl, Großmutter zu sein“, sagte sie am Rande ihres Auftritts. „Ich sehe sie nur leider nicht so viel.“ Bisher habe sie ihre Enkelin nur zwei Mal besuchen können, aber sie arbeite daran, dies schleunigst zu ändern. MacDowell ist dreifache Mutter, ihr Sohn Julian wurde unlängst Vater.