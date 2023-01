Zweifel an Größe von „Gasschatz“ in Molln

Uni-Professor befürwortet Abbau

Als Befürworter des Erdgasabbaus in Molln deklarierte sich nun Reinhard Sachsenhofer, Professor für Erdölgeologie an der Montanuni Leoben, in einem ZIB2-Interview. Seiner Ansicht nach, bestünde für die Natur nämlich keine Gefahr. Die Gasförderung sieht er als „minimalinvasiven Eingriff.“ Allerdings bezweifelt er die geschätzte Gasmenge in Höhe von 22 Milliarden Kubikmetern, die im Erdreich schlummern soll. „Rein geometrisch würde es sich ausgehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt aberzwischen 0 und 20 Prozent.“