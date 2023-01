Hubschrauberabsturz ++ Hilfe bei Stromkosten

In der Ukraine ist bei einem Hubschrauberabsturz nahe der Hauptstadt Kiew nach Behördenangaben der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen. Bei dem Absturz in der Kleinstadt Browary habe es mindestens 18 Tote und mehrere Verletzte gegeben. Und: Im heutigen Ministerrat beschloss die Regierung eine Abfederung der steigenden Stromnetzentgelte. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Mittwoch, den 18. Jänner, mit Moderator Jürgen Winterleitner.