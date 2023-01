Eis durchschlug Scheibe und verletzte Pkw-Lenker

Polizei sucht Lenker jenes Kleinlasters, der am Dienstag gegen 15 Uhr in Schwarzenberg unterwegs war. Er hatte offenbar sein Fahrzeug nicht komplett vom Eis befreit, so dass dieses vom Kleinlasters fiel und ein handballgroßes Loch in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autofahrers schlug.