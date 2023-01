Mona-Lisa-Sperre: 77-tägiges Stauchaos droht

Was wird eigentlich im Tunnel gemacht?

Die elektromaschinelle und sicherheitstechnische Ausstattung ist am Ende ihrer Lebensdauer angelangt, ist es unumgänglich diese zu erneuern. Zudem wird für die dauerhafte Videoüberwachung der Tunnel in die Tunnelüberwachungszentrale des Landes eingebunden. Weiters wird die bestehende Hochdruck-Vernebelungsanlage, welche im Brandfall als Löscheinrichtung fungiert, erneuert. Die Kosten sind mit 10 Millionen Euro kalkuliert.