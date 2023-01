Lambrecht tritt zurück++ Mafia-Boss geschnappt

Nach monatelanger Kritik an ihrer Amtsführung hat die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montag ihren Rücktritt bekannt gegeben. Und: Er ist der meistgesuchte Mafioso des Landes: Der Chef der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, wurde verhaftet. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Montag, den 16. Januar, mit Stefana Madjarov.