Fenchel: Besser roh, als gekocht oder gebraten?

Fenchel gehören in die Kategorie Wintergemüse. Zumindest denkt man das in den Gegenden rund um das Mittelmeer. Denn von dort kommt der Fenchel her, schon die antiken Römer und Griechen wussten von seiner wohltuenden Wirkung. Auch der Name Fenchel kommt aus dem Lateinischen und bedeutet auf deutsch „kleines Heu“.