Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die zweijährige Mischlingshündin Lenya ist sehr freundlich zu Menschen, stubenrein und ist aber noch etwas unsicher an der Leine. Die hübsche Hundedame sucht ein Zuhause am Land mit Garten, da sie sehr geräuschempfindlich ist und sich dadurch auch noch nicht beim Spazieren lösen kann. Gerne auch als Zweithund. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at