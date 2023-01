Storno-Gebühr beim Arzt: Ernstfall ist ausgenommen

Das gilt aber vor allem für Terminabsagen ohne triftigen Grund. „Wenn ich beispielsweise einen Verkehrsunfall auf dem Weg zum Arzt habe, dann wird niemand eine Gebühr dazu verlangen. Es geht eher darum, wenn Patienten nicht absagen, obwohl sie schon Tage vorher wissen, dass sie Terminüberschneidungen haben“, sagt Wolfgang Fürthauer. Die meisten Arztpraxen akzeptieren Absagen sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Ob sich die Absage am Tag der Untersuchung noch auszahlt, ist von Praxis zu Praxis unterschiedlich. „Das hängt von der Art des Termins und dem Facharzt ab“, sagt Fürthauer. So mache es aber grundsätzlich Sinn, es zumindest zu probieren – denn in diesem Fall können eventuell noch andere Patienten vorgereiht oder gar neue Termine an Wartende vergeben werden.