Kampf um Stadtbild ist schon vor Beginn verloren

Das „Zwölferhaus“ prägt die Westeinfahrt zum Hauptplatz seit mehr als 130 Jahren. Jetzt wurde es von Gemeinde an eine ansässige Baufirma verkauft, was nicht nur zu Aufregung in sozialen Medien geführt hat: Eine Abordnung zum Erhalt der Fassade und somit des Stadtbildes fixierte ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Dennoch soll der Abriss fix.