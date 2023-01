Im Streit zugestochen: Jungvater in Lebensgefahr

Dramatische Szenen in einer Wohnung im Wiener Bezirk Brigittenau am Samstagabend: Im Zuge eines Streits unter Bekannten zückte der 69-jährige Gastgeber plötzlich ein Messer und stach mehrfach auf sein Gegenüber, einen 38-jährigen Jungvater, ein - offenbar vor den Augen dessen 36-jähriger Freundin, die das sechs Monate alte Baby bei sich hatte. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr.