Final-Derby um die Österreich-Krone ist fix

„Jetzt ist die Freude auf das Finale groß“

Da auch Teil zwei des Duells Salzburg gegen Vorarlberg an Salzburg ging, kommt es somit zu einem Derby. Denn die Jungbullen drehten das Auswärts-2:3 in Lustenau daheim durch ein klares 6:2, waren nach fünf Toren im Mitteldrittel vorab durch. Torhüter Simon Wolf sah ein Spiel, in dem der Bullen-Jungbrunnen immer stärker wurde, am Ende den Vorsprung verwaltete. „Jetzt ist die Freude auf das Finale groß und es ist ein Derby gegen Zell am See noch dazu.“