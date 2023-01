Bluttat in Berndorf: „Er war ein Sonderling“

So sehr die Sonne über dem malerischen Berndorf im Triestingtal strahlt, so dunkel liegt ein Schatten über dem Tatort in der Asylgasse. Denn dort hat ein 57-Jähriger Freitagabend, wie berichtet, seine beiden Schwestern brutal mit einem Messer attackiert, die ältere – eine Volksschullehrerin (59), die im nahen Pottenstein unterrichtete – überlebte den Angriff nicht.