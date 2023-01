Bündnis zwischen Spar und Land zur Bodenrettung

Exakt 24 klimafitte Parkplätze und eine Photovoltaikanlage am Dach des neuen Supermarktes! Das sind die Bodenschutzeckdaten der neuen Filiale des Lebensmittelhändlers Spar in Ternitz. Und das ist auch der Startschuss für den Ökopakt des Landes mit der Handeslkette. Dem Zufall wurde jedenfalls nichts überlassen. „Wir haben auf unserem Gelände in der Zentrale in St. Pölten drei Testparkplätze mit unterschiedlicher Beschaffung angelegt, mehr als sechs Monate standen diese Parkplätze unter Beobachtung gesetzt“, schilder Sparchef Alois Huber, der auf Anraten von Experten die Sickergitter-Variante bevorzugt, die den Boden nur teilweise versiegelt. Diese soll nun in Serie gehen.