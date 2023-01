In den USA werden  erstmals Bienen geimpft

Weltweit werden Jahr für Jahr ganze Bienenvölker von einem hochansteckenden bakteriellen Erreger heimgesucht, der die Larven in den Bienenwaben verfaulen lässt. Imker erleiden hohe Verluste, aber auch die Landwirtschaft wird in Mitleidenschaft gezogen, weil durch die zurückgehenden Bienenbestände der Bestäubungsgrad reduziert wird. In vielen Ländern - und so auch in Österreich - ist der Einsatz von Antibiotika zur Bekämpfung der Faulbrut verboten. Die befallenen Stöcke müssen vernichtet werden.