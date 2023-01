Rapid: Erster in Belek, aber mit einer „Baustelle“

Erster! Nicht in der Tabelle, aber zumindest in der Luft. Denn am heutigen Samstag hebt Rapid an die türkische Riviera ab, einen Tag später folgt die Austria, dann Sturm, Ried und der LASK. Fast die halbe Bundesliga schwitzt nächste Woche in Belek. Wie übrigens auch die ÖFB-Referees, die im gleichen Flieger wie die Truppe von Zoki Barisic sitzen.