Wettbetrug rund um Arsenals Pokalspiel?

FA-Cup-Rekordsieger Arsenal gewann die Partie gegen Drittligist Oxford United mit 3:0 und zog in die nächste Runde ein. In der 59. Minute kassierte Oxfords Verteidiger Ciaron Brown eine Gelbe Karte und genau darauf haben es wohl einige Fans am Sportwettenmarkt abgezielt. Auf eine 9,00 Quote wurde verhältnismäßig viel Geld platziert, wie „Daily Mail“ berichtet.