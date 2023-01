Linzer DJ-Duo ließ sogar Shakira „alt“ aussehen

Sie sehen nicht unbedingt aus wie Pop- oder Rockstars, sind auch schon deutlich älter als 25 (eher 40), und sie gehen beide einem ganz normalen Beruf nach. Trotzdem ließen zwei Linzer DJs die gesamte internationale Musikwelt hinter sich – zumindest in Österreich. Denn Gerald Hagmüller (alias Gerry Verano) und Daniel Hoffelner (alias DJ Daniel Wilson) waren am 4. Jänner und die darauffolgenden beiden Tage die Nummer eins in Sachen Downloads in den iTunes-Charts (von Apple).