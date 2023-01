Messerstich in Bauch war doch kein Mordversuch

Wegen schwerer Nötigung und grob fahrlässiger Körperverletzung ist ein steirischer Wirt am Freitag zu zwei Jahren Haft, acht Monate davon unbedingt, verurteilt worden. Er soll im Dezember 2021 mit einem Küchenmesser auf einen Mann losgegangen sein. Ein anderer Gast konnte dazwischengehen, erlitt aber einen Stich in den Bauch. Über den ersten Teil entschieden die Laienrichter am Freitag, der zweite wurde bereits im Vorjahr abgehandelt.