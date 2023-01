Rekord-Personalstand bei steirischer Polizei

Heuer 200 neue Polizeischüler

Am Donnerstag kam der Bundesminister erneut in die Grazer Burg, um nach zwölf Jahren eine neue Sicherheitsvereinbarung zwischen Innenministerium und Land Steiermark zu unterzeichnen. Dabei handelt es sich um eine Art Richtschnur für die Zusammenarbeit in puncto Sicherheit - sprich in erster Linie Polizeiarbeit. Der Landeshauptmann ließ eingangs mit erfreulichen Zahlen aufhorchen: „Wir haben in der Steiermark so viele Polizisten wie noch nie, und dieser Höchststand wird noch ausgebaut.“