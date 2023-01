„Interessensvertreter lobbyieren am Thema vorbei“

Einem Großteil der Klein- und Mittelbetriebe werde in diesem Jahr nicht erspart bleiben, dass es zu einer Liquiditätslücke komme, sagt der Geschäftsführer der Beratungsplattform Finanzombudsteam, Gerald Zmuegg. Aktuelle Umfragen zeigen, dass über alle Branchen hinweg ein Umsatzrückgang um 15 Prozent und ein Kostenanstieg um 20 Prozent herrsche. Zwischenfinanzierung sei für jene Unternehmen, die während Corona schon Schulden aufbauen mussten, besonders schwierig, da sie keinen Zugang mehr zu Krediten bekommen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass so wenig an politischen Rückhalt für Klein- und Mittelbetriebe geschieht, wie derzeit“, kritisiert Zmuegg. Ein Großteil der Interessensvertreter hätte am Thema vorbei lobbyiert. Natürlich sehe man die Verflechtung zwischen politischen Interessensvertretern und der Politik. Diese gilt es möglichst rasch aufzulösen, so der Finanzexperte.