Linzer Promenadenhof wird für zwei Jahre zusperren

Generalsanierung soll zwei Jahre in Anspruch nehmen

Denn für kulinarische Höhenflüge – egal von welchem Pächter – dürfte der Promenadenhof in nächster Zeit wohl nicht mehr so schnell sorgen, nachdem er bald seine Pforten schließen wird. Denn auch wenn es diesbezüglich noch keine offizielle Verlautbarung gibt, pfeifen es gut informierte „Landhausspatzen“ von den Dächern: Der Promenadenhof wird auf jeden Fall zusperren. Nicht aufgrund von Personal- oder Gästemangel, sondern weil der Gebäudeeigentümer, das Land OÖ, eine Generalsanierung plant.