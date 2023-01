Stopp-Tafel missachtet: Pkw rammte Firmenfahrzeug

Zwei Arbeiter (21 und 25) waren gegen 11.30 Uhr mit einem Firmenauto auf der Landesstraße in Kramsach-Moosen unterwegs. An der Kreuzung zur Gemeindestraße passierte es dann: Der 63-Jährige fuhr in die Kreuzung ein, ohne das Stopp-Schild zu beachten. Der 25-jährige Lenker des Firmenwagens versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindert.