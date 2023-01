Erdloch „verschluckt“ in Los Angeles zwei Autos

Bei Unwettern mit teilweise kräftigem Starkregen in Kalifornien hat sich am Montagabend in Chatsworth, einem Stadtteil der Metropole Los Angeles, auf einer Straße ein riesiges Erdloch aufgetan und zwei gerade dort fahrende Autos „verschluckt“. Laut Angaben der örtlichen Feuerwehr ist die Öffnung - ein sogenanntes Sinkhole - rund fünf Meter tief.