Giftige Abgase in Gartenhütte fordern Verletzte

Glück im Unglück hatten am Dienstagabend vier Personen, die sich in einer Gartenhütte in Kapfenberg aufgehalten haben. Von einem Notstromaggregat in einem Nebenraum drang hochgiftiges Kohlenmonoxid in die Hütte ein. Die Frauen und Männer bemerkten rechtzeitig Vergiftungssymptome und retteten sich ins Freie. Sie wurden zur Abklärung ins Spital gebracht.