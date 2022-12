Frau und Söhne tot: CO-Vergiftung bestätigt

Erst vor wenigen Tagen gekauft

Der 67-jährige Sohn hatte erst vor wenigen Tagen ein Notstromaggregat, Heizlüfter und diverses Zubehör gekauft. Er soll laut Polizei auch darauf aufmerksam gemacht worden sein, dass in geschlossenen Räumen Gefahr bei der Verwendung besteht. Der Mann hatte das Equipment am Samstag im Keller des Einfamilienhauses, in dem er mit seiner Mutter und seinem 68-jährigen Bruder lebte, aufgebaut und in Betrieb genommen. Es kam aber zu einer fehlenden Frischzufuhr und auch die Abgasabgabe ins Freie war unsachgemäß.