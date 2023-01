Zwei Milliarden für ein perfektes Energielabor

Bildungsdirektorin Isabella Penz und HTL-Direktor Hubert Lutnik sind begeistert von der Chance, die die Schüler im „Energielabor“ der Kelag erhalten. Um den Herausforderungen auf dem internationalen Markt gewachsen zu sein, will die Kelag ihre Investitionstätigkeit verdoppeln und - wie berichtet - in den nächsten zehn Jahren zwei Milliarden Euro in Ausbau und Modernisierung stecken. „Auch 160 neue Arbeitsplätze werden geschaffen“, verspricht Freitag.