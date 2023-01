Strom: Großhandelspreise erneut gestiegen

Gaspreissenkungen kommen bei Kunden nicht an

Auf den Gasmärkten hat sich zuletzt die Situation deutlich entspannt. Allerdings merken die Verbraucher nichts davon. Die aktuellen Handelspreise werden nämlich erst in einigen Monaten bei den Endkundinnen und -kunden ankommen, erklärte E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch in der Vorwoche.