Hank Ge startet neue Haircare-Linie „Bali Curls“

Unternehmer und erfolgreicher Influencer Hank Ge hat es wieder getan! Seine Lokale Bali Brunch, Pizzeria Wolke und die Speakeasy-Bar Fitzcarraldo sind ja mittlerweile bunter Fixpunkt in Wiens Kulinarik-Landschaft, zudem bringt er erfolgreich gesunde Soul-Food-Kreationen und auch vegane Eiskreationen in die Billa-Regale. Jetzt hat Hank, selbst für seine ikonische Löwenmähne bekannt, seine eigene vegane Haircare-Linie mit sechs Produkten für Locken und Wellen auf den Markt gebracht. Probieren Sie es selbst aus, wir verlosen 6x1 Packages mit „Bali Curls by Hank Ge“.