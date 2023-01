ÖSV-Damen in der Krise ++ Ruhetag für Walkner

Nach den Rennen in Kranska Gora stecken die ÖSV-Damen weiterhin in der Krise, die Nordischen Kombinierer sind hingegen im Aufwind und Matthias Walkner beißt sich trotz Schmerzen durch und holt auf die Spitze der Rallye Dakar auf - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 9. Januar.